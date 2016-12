Será um Natal cheio, como nunca se tinha visto para os lados da Luz. O Benfica vai passar a quadra com a maior pontuação de sempre. Os atuais 38 pontos das águias são o melhor registo alguma vez obtido após a última jornada antes da paragem de inverno.

Soma-se a isso a liderança e com quatro pontos de avanço sobre o segundo classificado. Desde que a vitória vale três pontos (1995/96), esta é apenas a terceira vez que o clube encarnado dobra o Natal na liderança. Aconteceu em 2008/09, com Quique Flores (mais dois pontos), e em 2014/15, com Jorge Jesus (mais seis pontos).

As contas terão, obviamente, que ser olhadas também em função ao número de jornadas disputadas em cada uma das temporadas. Este ano, Rui Vitória já conta com 15 partidas, mais uma do que nos últimos três. Ainda assim, os 38 pontos obtidos (fruto de 12 vitórias, dois empates e uma derrota) são um registo impressionante. Como foi Natal dos benfiquistas:



Autor: Sérgio Krithinas