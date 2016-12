Continuar a ler

Recorde-se que as águias pagaram, em 2012, 100 mil euros pelo passe do sueco, num acordo que previa o pagamento de 250 mil euros adicionais assim que Lindelöf disputasse dez jogos pela equipa principal. Adicionalmente, ficou acordado nesse primeiro contrato que 20% de uma futura venda iria para o Västeras, algo que agora está a motivar uma luta na FIFA entre Benfica e o emblema sueco.Para lá do Stoke City, Lindelöf também terá prestado provas no Middlesbrough na mesma altura, sendo que nesse caso o Boro não teria quaisquer condições financeiras para investir na sua contratação. A mesma equipa, recorde-se, esteve próxima de assegurar o empréstimo do sueco em janeiro deste ano, mas a onda de lesões nos encarnados acabou por fazer a transferência ser abortada. Na altura, escreve o 'Daily Mail', o Boro estaria perto de um acordo de cedência que previa uma opção de compra de 5,8 milhões de euros.