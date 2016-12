O diretor de comunicação do Sporting referiu-se este sábado em tom irónico à marcação de um penálti, por mão na bola no interior da grande área, que acabou por determinar a vitória do Benfica no Estádio António Coimbra da Mota."É com Paixão que me confesso feliz por ter voltado a ser autorizada a marcação de grandes penalidades por mão na área", ironizou Nuno Saraiva, não deixando sequer de citar o nome do juiz que tomou tal decisão.Recorde-se que no dérbi da jornada anterior, os responsáveis leoninos se queixaram de dois penáltis não sancionadas pelo árbitro Jorge Sousa, por alegada mão na bola de Pizzi e Nelson Semedo no interior da área do Benfica.

Autor: João Lopes