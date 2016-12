Nuno Saraiva voltou a deixar uma 'bicada' ao Benfica, numa publicação no Facebook intitulada 'Kit Experimental', onde o diretor de comunicação do Sporting volta a atacar o rival na questão do total de títulos - recorde-se que os leões dizem ter 22 e não 18, lembrando ainda que os encarnados conquistaram três numa fase em que a liga era considerada experimental - e também... da data de fundação, mais concretamente a tese de que as águias foram fundadas apenas em 1908 e não em 1904."Os nossos 22 títulos de Campeão Nacional foram conquistados com honra, dignidade e seguindo o nosso lema Esforço, Dedicação, Devoção e Glória. Outros comemoram titulos de experiência. Nada que surpreenda vindo de clubes que nem a data da sua fundação respeitam. Porque haveriam de fazer diferente no resto? Agora venha de lá esse kit experimental para voltarem ao Guiness Book... do clube com mais factos falsos do mundo!", disparou o dirigente leonino.