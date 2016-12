Praticamente um ano depois da primeira informação a apontar o Benfica como possível destino de Phakamani Mahlambi , o portal sul-africano 'Soccer Laduma' volta a falar do jogador do Bidvest Wits como sendo um dos alvos dos encarnados para a reabertura do mercado. Segundo aquela publicação, que cita declarações do agente do jovem, que é apontado como o novo Benni McCarthy, as águias concorrem com o Galatasaray pelo concurso do prodígio de 19 anos.A ausência de novidades em relação a Mahlambi pode explicar-se pelo longo calvário que o jogador atravessou, devido a uma lesão no joelho que o fez estar afastado dos relvados durante dez meses. Regressado, o jovem mostrou-se logo em bom nível, bisando logo ao segundo jogo - diante dos Free State Stars - e ainda assistindo para o golo da sua equipa ante o Maritzburg United."Há interesse do Galatasaray e Benfica que vem já desde antes da lesão, por isso vamos ver o que sucede agora que ele está em forma de novo. O mais importante para ele é recuperar-se a 100%, de modo a fortalecer o seu joelho e as áreas à volta. Quando estiver a 100%, precisa de se focar em recuperar o seu lugar na equipa e ajudá-la em campo", disse Glyn Binkin.

Autor: Fábio Lima