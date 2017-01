Continuar a ler

O lateral direito diz que as suas perspetivas "passam por continuar no Benfica muitos anos". "Sou um grande benfiquista, sou de Lisboa, estou em casa, sinto-me em casa, seria um sonho fazer a minha carreira aqui no Benfica", frisa.









Numa altura em que muito se fala do interesse de outros clubes, nomeadamente do Man. United, Nélson Semedo garante que o seu sonho "é fazer carreira" no Benfica.Numa entrevista ao 'Diário de Notícias' conduzida por Veloso, Nélson Semedo reforça o amor às águias. "O Benfica para mim significa uma enorme alegria, a responsabilidade de vestir o manto sagrado. Qualquer jogador gostaria de vestir esta camisola", diz.

Autor: Sandra Lucas Simões