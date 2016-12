Continuar a ler

"Queríamos entrar com o pé direito. Todos os jogos são importantes. Entrámos bem, conseguimos chegar ao golo e o resultado poderia ter sido mais volumoso", considerou Nelson Semedo, que não tem dúvidas em relação às aspirações da equipa na Taça CTT. "É uma competição como todas as outras. Queremos ganhar todas. Temos sete taças da Liga e queremos mais uma", concluiu o defesa da equipa da Luz.

Nelson Semedo aproveitou a 'flash-interview' da SportTV, após a partida desta quinta-feira, entre o Benfica e o P. Ferreira, relativa à 1.ª jornada do Grupo D da Taça CTT, para sossegar os adeptos benfiquistas e desvalorizar as notícias que dão conta de uma transferência para o Manchester United de José Mourinho."Podem estar tranquilos. Estou completamente focado no Benfica e espero continuar por muitos anos cá", garantiu o lateral-direiro dos encarnados, elogiando a seguir o comportamento da equipa no encontro que marcou a estreia do Benfica na competição.

Autor: José Morgado