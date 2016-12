O lateral Nélson Semedo, já internacional português mas com ligações familiares a Cabo Verde, irá marcar presença na cidade da Praia para ajudar a Casa do Benfica da capital caboverdiana a angariar sócios. A informação foi adiantada por Lumumba Barbosa, presidente da comissão instaladora do espaço, citado pela Radiotelevisão Caboverdiana.Para lá de Nélson Semedo, Lumumba Barbosa revelou que "altos dirigentes" do emblema da Luz estarão presentes no evento, que ainda não tem data e hora definida. De referir que a Casa do Benfica ainda se encontra num processo de construção, tendo data prevista de conclusão dos trabalhos para finais de fevereiro.

Autor: Fábio Lima