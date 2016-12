José Mourinho falou finalmente sobre o interesse do Manchester United em Victor Lindelöf. O treinador português tentou desvalorizar a possibilidade de contratar já o central sueco do Benfica, mas admitiu que tal pode acontecer."Continuo a dizer o mesmo: gosto do plantel que tenho. Acredito mais no mercado de verão do que no de inverno. Há mais tempo, há mais escolhas, acho que é melhor. Mas vamos ver o que acontece", afirmou à cadeia de TV Sky Sports.Apesar deste discurso cauteloso, o técnico assume que pode contratar já no próximo mês. "Se contratarmos um jogador, contratamos. Não serão dois, três ou quatro. Se abrirmos a porta de saída a alguém não será porque o empurrámos, é porque ele quer realmente sair. Mas por mim, estou mais do que feliz por manter os jogadores", sublinhou.

Autor: Sérgio Krithinas