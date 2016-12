Muitos protestos por golo anulado a Mitroglou. O que lhe parece?

Kostas Mitroglou voltou a festejar no campeonato esta quarta-feira, dois meses depois do último golo, ao marcar o primeiro do Benfica na partida frente ao Rio Ave O avançado grego inaugurou o marcador aos 14 minutos: viu um primeiro remate de calcanhar ser bloqueado, antes de Gonçalo Guedes fazer rematar enrolado com a bola a ir ter com o companheiro de equipa. O grego apanhou a defesa do Rio Ave desprevenida (ficou a pedir fora-de-jogo) e atirou a contar.A última vez que Mitroglou marcou a contar para o campeonato foi a 23 de outubro, por 2-0 no Restelo frente ao Belenenses.

Autor: João G. Oliveira