Por não concordar com a pena aplicada, Miguel Albuquerque recorreu então para o TAD, pedindo uma pena máxima de seis meses. Agora o tribunal veio dar razão à decisão do CD da FPF, mas baixou a pena para um ano e dez dias. Ou seja, com a parte já cumprida do castigo, o dirigente estará suspenso até ao próximo mês de junho.





O diretor de futsal do Sporting, Miguel Albuquerque, terá de cumprir um ano e dez dias de castigo pela agressão ao jogador do Benfica Bruno Coelho, ocorrida num dérbi da final do playoff, realizado a 13 de junho.O dirigente foi suspenso preventivamente a 17 de junho, tendo sido mais tarde punido pelo Conselho de Disciplina da FPF a 16 meses e dez dias de castigo.

Autor: Miguel Pedro Vieira