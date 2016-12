Continuar a ler

"Este último ano tem corrido muito bem, tenho alcançado os meus objetivos e subido na minha carreira. Tenho conquistado novos lugares no estrangeiro e isso traz uma enorme responsabilidade e um grande orgulho ao mesmo tempo, por ter conseguido atingir os meus objetivos. Espero que estes quatro anos sejam ainda mais desafiantes", desejou a triatleta, que olha com otimismo para o futuro, nomeadamente para a presença nos Jogos de 2020."Há uns anos tinha esse sonho, hoje tenho essa ambição. Quero mesmo chegar lá e, quem sabe, daqui a quatro anos não conseguirei", acrescentou.Destacando a aposta feita em Melanie Santos, Fernando Tavares, o vicepresidente encarnado para as modalidades, aproveitou o momento para recordar a aposta que as águias têm feito no triatlo, lembrando Vanessa Fernandes."É uma aposta que já não é recente, e a aposta na Melanie é uma aposta no talento e no futuro. É uma jovem atleta com 21 anos, mas já medalhada em termos europeus. Depositamos imensa esperança no seu desempenho neste ciclo olímpico. O que fizemos com a Vanessa Fernandes há 12 anos, estamos agora a fazer com a Melanie. É a nº1 do ranking feminino em Portugal e uma das melhores do mundo. É uma enorme satisfação poder contar com este enorme talento, que nos próximos quatro anos vai vestir a camisola do Benfica", enalteceu.