Moussa Marega "dificilmente" estará disponível no V. Guimarães para o encontro frente ao Benfica, da próxima jornada do campeonato, marcado para o dia 8 de janeiro. Tudo porque tem de se apresentar na seleção do Mali para o estágio que antecede a CAN.

Pedro Martins, técnico dos minhotos, revelou esta quinta-feira que o clube solicitou à federação maliana que o melhor marcador da Liga (com 10 golos, tantos como André Silva) se apresentasse apenas depois, mas considerou "difícil" que tenha essa permissão.

Os regulamentos da FIFA preveem que os jogadores se apresentem nas respetivas seleções 14 dias antes do primeiro encontro de uma competição continental. Ora a CAN'2017, que este ano se disputa no Gabão, tem o pontapé de saída marcado para dia 14 de janeiro.

Autor: Sérgio Krithinas