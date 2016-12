Continuar a ler

Enquanto delegado da 'Marca', vai trabalhar na promoção de projetos de futebol no Dubai, em colaboração com instituições locais. A 'Marca' sublinha que João Gabriel, de 51 anos, que se estabeleceu no Dubai depois de ter deixado o Benfica, "tem um profundo conhecimento do desporto por dentro". E lembra que foi diretor de comunicação do Benfica, durante 8 anos, e que foi assessor do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. "Atualmente, mantém estreitas relações de amizade com numerosas estrelas do desporto mundial."Enquanto delegado da 'Marca', vai trabalhar na promoção de projetos de futebol no Dubai, em colaboração com instituições locais.

João Gabriel, ex-diretor de comunicação do Benfica, assinou contrato com a 'Marca', mediante o qual se torna delegado do jornal espanhol no Dubai, "coração financeiro dos Emirados Árabes e do Golfo Pérsico".O diretor daquele diário desportivo, Juan Ignacio Gallardo, representou o título na assinatura do contrato com Gabriel, responsável da Latitud Consulting. Este acordo, explica a 'Marca', insere-se na estratégia de "expansão internacional".