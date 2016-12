O médio sérvio Nemanja Maksimovic foi oferecido ao Benfica por um grupo de empresários, mas a verdade é que o seu futuro deve passar pelo Valencia. Ainda ontem, o jornal sérvio ‘Politika’ garantia que o futebolista do Astana iria prosseguir a carreira em Espanha, informação confirmada por diversas fontes do país vizinho.Ainda assim, o nome de Maksimovic voltou a ser proposto a Luís Filipe Vieira, que não se mostrou particularmente entusiasmado com a possibilidade de contratar um futebolista que até poderia chegar à Luz relativamente barato. O médio de 21 anos está a pouco mais de seis meses de terminar contrato. Maksimovic sagrou-se campeão mundial sub-20, em 2015, numa seleção onde estava Zivkovic.

Autor: Sérgio Krithinas