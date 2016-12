O Benfica foi esta terça-feira derrotado em casa pelo Maia/ISMAI por 29-28, num jogo referente à 18.ª jornada do campeonato nacional que teve emoção até ao último segundo.A equipa da Maia já tinha dado luta ao FC Porto no Dragão Caixa e ameaçava na Luz, vencendo ao intervalo por 15-13. Por fim, no último segundo da segunda parte, Belone Moreira teve Moreira teve oportunidade de empatar a partida com um livre de sete metros, mas viu o remate ser defendido pelo guardião adversário.Consulte a classificação

Autor: Luís Miroto Simões