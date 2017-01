O Estádio da Luz registou frente ao Vizela a pior assistência da época, contando com a presença de 18.732 adeptos. Numa época em que nenhum jogo do campeonato registou menos de 50 mil adeptos, as partidas das ‘Taças’ continuam a ser as que despertam menos interesse aos benfiquistas.Isto porque, além do recorde negativo verificado esta terça-feira, até ao momento tinha sido a receção ao Marítimo, em jogo da Taça de Portugal, que tinha registado pior assistência, mas ainda assim superior a 30 mil (30.492). A completar o ‘top 3’ de jogos em que ficaram mais lugares por preencher nas bancadas da Luz está a ronda inaugural desta fase de grupos da Taça CTT, diante do P. Ferreira (32.495).