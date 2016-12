"Peço a Deus que essa última palavra sempre faça parte da minha vida", concluiu.







Luisão deixou esta sexta-feira nas redes sociais uma mensagem de despedida de 2016, um ano que fecha após o triunfo sobre o P. Ferreira e que, na opinião do brasileiro, fica para a história."Fim de 2016 com vitória, graças a Deus. Na reflexão de um ano que fica para história com muita luta, dificuldades, superação, vitórias e principalmente Humildade", escreveu o capitão, salientando depois a importância desta última noção.

Autor: Luís Miroto Simões