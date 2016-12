Luisão tornou-se ontem o 8º jogador da história do Benfica com mais encontros disputados no campeonato. Com o Estoril, o Girafa somou o 302º jogo pelos encarnados, só na Liga, o que lhe permitiu ultrapassar Eusébio, glória dos encarnados, que fez 301 jogos na mesma prova.

Ao ultrapassar o Rei, Luisão está agora atrás de Simões (312 jogos), Bento (329), Shéu (349), Humberto Coelho (358), Coluna (364), Veloso (377) e ainda Nené (423), este último o jogador do Benfica com mais jogos no campeonato.

