Sobre o percurso de quatro vitórias consecutivas, que já igualou o melhor registo de sempre na história do clube, Luís Castro prefere não dar demasiado valor, garantindo que tal "já faz parte do passado". "As quatro vitórias já foram, cumprimos os objetivos da equipa, mas não tem nada que ver com o jogo que temos quarta-feira na Luz frente ao Benfica", disse o técnico.Deste modo, o treinador do Rio Ave não considera que tal pecúlio de triunfos consecutivos possa servir de grande motivação para o duelo com o Benfica. "Não me deixo perturbar minimamente pelos sucesso nem pelos insucessos, nem fico eufórico nem deprimido, sabemos o que queremos para cada jogo", completou.Luís Castro falou do adversário de quarta-feira como uma "equipa competente e liderada por um treinador de grande conhecimento", considerando que tal "colocará o Rio Ave à prova". "Jogar com a equipa que vai em primeiro lugar no campeonato faz deste jogo um mar de adversidades para nós e que exigirá o máximo do Rio Ave, desabafou.Certo é que Luís Castro diz ter a lição bem estudada para a deslocação à Luz, não acreditando em surpresas. "Nem o Rui Vitória está à espera que eu o surpreenda nem eu estou à espera que ele me surpreenda. Será um jogo em que o Rio Ave vai-se empenhar muito para ter uma boa prestação e sabemos que o Benfica também vai ter essa postura", concluiu.O Benfica, líder do campeonato, com 35 pontos, e o Rio Ave, sexto classificado, com 23, defrontam-se a partir das 18:00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.