Depois de eliminar o Real, equipa do Campeonato de Portugal, o Benfica ficou a saber esta tarde que vai defrontar o Leixões nos quartos-de-final da Taça de Portugal. Em reação ao resultado do sorteio, Lourenço Coelho sublinhou que os encarnados são a única equipa em Portugal que ainda está em todas as competições e que seguir em frente na prova rainha do futebol nacional mantém-se um dos objetivos."É um dos objetivos. O que fizemos para trás permite-nos estar nos quartos-de-final. Vamos abordar o jogo de forma séria que nos permita seguir em frente", comentou o dirigente encarnado. "Somos a única equipa portuguesa que para além do título está em todas as competições em que estamos envolvidos, mas uma das forças deste grupo de trabalho é saber que o que foi feito para trás não nos garante nada no futuro".

Autor: João G. Oliveira