No seu país para passar a época natalícia, Victor Lindelöf marcou presença, no dia 23, no Torneio pela Paz, realizado na cidade de Västeras, de onde é natural. Figura cada vez mais conhecida na sua cidade, o defesa do Benfica foi alvo de todas as atenções e um dos temas do momento não deixou de ser falado, mas Lindelöf... tentou fugir dele."O Vigge esteve aqui durante uns 45 minutos, mas disse que não daria nenhuma entrevista. Perguntei-lhe sobre o Manchester United, mas ele fugiu à questão. Disse que era Natal e que não queria pensar nisso nesta altura. Tirou fotos com toda a gente, cumprimentou tudo e todos", referiu Soran Abdi, organizador do Torneio da Paz, ao site sueco 'VLT'.Recorde-se que o defesa do Benfica deverá rumar ao Man. United a troco de 45 milhões de euros, sendo que a oficialização da transferência estará um pouco atrasada devido ao diferendo que envolve as águias e o Västeras, o clube formador do defesa.

Autor: Fábio Lima