Jesper Blomqvist, ex-futebolista sueco que fez parte da mítica equipa do Manchester United que conquistou a tripleta em 1998/99, acredita que Lindelöf é um futebolista à medida dos red devils.

"Vi em novembro o jogo entre a Suécia e a França na TV e apanharam o José Mourinho nas bancadas. A primeira coisa em que pensei foi que só podia estar ali para ver Lindelöf", explicou o antigo extremo, em entrevista ao jornal 'Manchester Evening News'.





Para Blomqvist, de 42 anos, considera que "seria uma transferência fantástica para o jogador e para o Manchester United". "É rápido, confiante com a bola, gosta de jogar e é muito forte. Para os adeptos do United acho que a melhor comparação seria com Rio Ferdinand ou Ronny Johnsen. Não estou a dizer que está ao nível deles, mas pode muito bem chegar lá", elogiou.

Além disso, destacou que é "um jogador e uma pessoa madura". "Uma coisa de que gosto nele é que não teve um caminho fácil durante a carreira", sublinhou.