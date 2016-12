Continuar a ler

Bailly sai, Lindelöf entra?



A chegada de Lindelöf a Old Trafford acabará por resolver de imediato uma dor de cabeça para José Mourinho, que logo nos primeiros dias de 2017 irá perder o central Eric Bailly, que irá representar a Costa do Marfim na CAN'2017. Bailly partirá para o seu país a 3 de janeiro e poderá falhar um máximo de nove jogos. A chegada de Lindelöf a Old Trafford acabará por resolver de imediato uma dor de cabeça para José Mourinho, que logo nos primeiros dias de 2017 irá perder o central Eric Bailly, que irá representar a Costa do Marfim na CAN'2017. Bailly partirá para o seu país a 3 de janeiro e poderá falhar um máximo de nove jogos.

Ainda que a transferência não tenha sido oficializada - alegadamente devido ao diferendo que opõe o Benfica e o Västeras -, o defesa sueco Victor Lindelöf já terá inclusivamente reservado o seu novo número de camisola no seu próximo cube, o Manchester United.De acordo com o 'Daily Star', o sueco tem à sua espera o dorsal 2, isto porque aquele que utiliza no Benfica, o 14, encontra-se já ocupado, pelo também jovem Jesse Lingard.

Autor: Fábio Lima