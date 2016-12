Lindelöf está a um curto passo de ser oficializado como reforço do Manchester United. No raide a Londres, Luís Filipe Vieira ouviu a oferta do clube inglês e ficou satisfeito com os números apresentados, que atingem os 45 milhões de euros. O negócio está praticamente selado e, no início de 2017, o sueco deve começar a treinar-se sob as ordens de José Mourinho.Conforme Record anunciou oportunamente, o central é um pedido expresso do treinador português. O Special One vê no jovem, de 22 anos, o jogador ideal para se tornar numa peça nuclear dos red devils. Estes argumentos de Mourinho convenceram a direção do Man. United que, para garantir de imediato o futebolista, decidiu abrir os cordões à bolsa e subir em 50 por cento o valor da cláusula de rescisão.Peça fundamental em todo o processo é também Lindelöf, que aguarda com toda a tranquilidade o desfecho das negociações. O jogador já se confessou "feliz" na Luz, mas o seu empresário também já avisou que esta oportunidade não se pode desperdiçar. Certo é que o internacional sueco está prestes a bater o recorde de David Luiz que, até à data, foi o central que rendeu mais dinheiro à SAD encarnada (25 milhões mais o passe de Matic avaliado em 5 milhões).