Lesionado desde a véspera do último dérbi com o Sporting (11 de dezembro), Júlio César tenta agora acelerar a sua recuperação a tempo da próxima receção ao Rio Ave, agendada para o próximo dia 21. O experiente guarda-redes, de 37 anos, sofreu uma contusão no ombro direito e, ao que foi possível apurar, ainda não se treina sem limitações. No entanto, mantém a esperança de que ainda possa vir a fazê-lo antes do dito confronto com os vila-condenses (último antes da pausa natalícia), podendo regressar desta forma ao lote dos convocados. Apesar de a saída do boletim clínico não estar descartada, o camisola 12 também não estaria apontado à titularidade, posto que Ederson manterá, caso sejam afastadas surpresas.De resto, o internacional brasileiro já tinha falhado também o jogo da Taça de Portugal contra o 1º de Dezembro, na altura a contas com uma lombalgia aguda. Desde então, apenas deu o seu contributo na goleada (6-0) a contar para a mesma prova ante o Marítimo, tendo ficado sentado no banco de suplentes em todos os outros jogos até à dita lesão no ombro.