Luís Lopes, um dos mais proeminentes jovens jogadores das camadas jovens do Belenenses, abandonou o Restelo para assinar um contrato profissional com o Benfica e a transferência reabriu uma nova ferida na relação entre o clube e SAD dos azuis.



Agora, e em resposta a Patrick Morais de Carvalho, José Luís saiu a terreiro para criticar o presidente do clube e reiterar que "continua a vergonha na formação" do Belenenses. "Ainda tem a lata de dizer que não existe política de carreira desportiva para apresentar às famílias.

Desde que entrou para cá essa política desapareceu", atirou em publicação realizada através da conta pessoal de Facebook horas depois do empate dos azuis em Moreira de Cónegos (3-3) a contar para a Taça de Liga.





O coordenador do futebol de formação, João Raimundo, contesta e explica a versão dos factos. "O Belenenses não pode oferecer contrato profissional ou estender o contrato de formação até 2º ano de júnior (sub19) e neste caso os clubes com grande poder económico chegam e compram. O Duk [Luís Lopes] não saiu por nossa vontade ou por vontade dele, saiu porque lhe ofereceram uma possibilidade de ser profissional de futebol", explicou na mesma rede social.



Recorde-se que Patrick Morais de Carvalho, também através da página de Facebook, havia lamentado a saída de mais um jovem para um dos três grandes, lançando duras críticas à gestão feita pela SAD em relação aos jovens futebolistas.





Autor: Flávio Miguel Silva