No final do encontro, Bruno de Carvalho foi corrosivo nas críticas e, no dia seguinte, continuou a 'apontar o dedo' ao trabalho do árbitro portuense: "Será que Jorge Sousa vai ter a infelicidade de novamente ficar lesionado como aconteceu quando foi severamente castigado nas notas, na altura em que supostamente errou contra outras equipas?".



Já este sábado, na sequência do encontro entre Estoril e Benfica, Nuno Saraiva utilizou a sua conta de Facebook para tecer comentários irónicos a propósito desse encontro, relembrando os penáltis por mão na bola que, na sua ótica, ficaram por assinalar.

Conformehavia adiantado na terça-feira, Jorge Sousa teve nota positiva pela sua atuação no dérbi do passado domingo, entre Benfica e Sporting . O nosso jornal apurou que o juiz da AF Porto teve a sua exibição na Luz avaliada em 8,6 (numa escala de 0 a 10), sendo que os seus assistentes também foram aprovados, com 8,5.Recorde-se que o Sporting não poupou nas críticas ao trabalho de Jorge Sousa no dérbi, apontando dois penáltis não assinalados, ambos por alegada mão na bola por parte dos jogadores encarnados - por Pizzi e Nélson Semedo.

Autor: Pedro Ponte