Surpreendeu na concentração



Foi um Jonas visualmente diferente aquele que se viu na tarde de sexta-feira, quando a equipa se reuniu para seguir para estágio. Isto porque, no período da manhã, após Rui Vitória ter dado o treino por terminado, o brasileiro ainda não tinha feito a barba. Contudo, ao fim da tarde, quando a equipa se concentrou na Luz, já depois de conhecida a convocatória, o avançado surgiu de ‘cara lavada’, o que apanhou alguns de surpresa. Fê-lo quando soube que iria para o banco de suplentes, frente ao Estoril, e que se tudo corresse normalmente, iria ser chamado a jogo.



Jonas desfez-se então da ‘longa barba’ que fez as delícias de muitos colegas – Salvio tratou-o como Pai Natal – e apareceu com outro ‘look’. Recorde-se que o avançado já havia sido convocado para o dérbi frente ao Sporting, mas acabou por assistir ao jogo nas bancadas. No desafio seguinte, para a Taça de Portugal, nem sequer foi convocado.



Quase quatro meses depois, Jonas voltou a vestir a camisola, calçar as chuteiras e entrar em campo. O que se viu? Além de ter aparecido sem barba – recuperando o visual que tinha antes da lesão –, mostrou o perigo de sempre. Entrou com a equipa a vencer, mas estava disposto a mais e agitou as águas. Esteve perto do golo por duas vezes e os números mostram que, apesar de menos tempo em campo, teve mais preponderância na partida do que Mitroglou, o colega com quem partilhou a frente de ataque.Mais remates, mais roubos de bola e mais duelos conquistados com jogadores da equipa da linha teve o brasileiro, de 32 anos, de acordo com os dados da InStat. Apenas no capítulo do passe o grego conseguiu um registo superior, com 80 por cento, mais sete do que Jonas. Mitroglou, apesar do dobro do tempo em campo (22 minutos), não efetuou qualquer remate; já Jonas conseguiu ameaçar Moreira em duas ocasiões, estando mesmo perto de dilatar a vantagem no terreno do Estoril. O valor de Jonas é reconhecido por todos, desde que chegou à Luz. Muitos temiam que esta paragem comprometesse a produção do atacante brasileiro, mas os números mostram que não. Mesmo sem barba branca, voltou à antiga.

Autor: Valter Marques