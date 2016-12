A entrada de Jonas na partida frente ao Rio Ave ditou o regresso do avançado à Luz... sete meses depois. É que o último jogo que o brasileiro fez em casa foi na última temporada, frente ao Nacional, partida em que marcou um golo.Depois disso, o Benfica ainda disputou a final da Taça da Liga, contra o Marítimo, no Estádio Cidade de Coimbra, jogo em que fez novamente o gosto ao pé.Já esta temporada, entrou a marcar contra o Sp. Braga, na vitória por 3-0 na Supertaça. Depois desta partida, foi operado ao tornozelo direito e regressou na 3.ª jornada, contra o Nacional, na Madeira, a 27 de agosto. Mais recentemente, somou alguns minutos no jogo com o Estoril, na Amoreira.

Autor: João G. Oliveira