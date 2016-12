Jonas ovacionado no regresso aos relvados

Jonas ovacionado no regresso aos relvados

Jonas regressou este sábado à competição após mais de três meses e meio parado devido a problemas físicos. O avançado brasileiro entrou aos 79 minutos da partida com o Estoril , rendendo Jiménez na equipa das águias.O último jogo de Jonas tinha acontecido a 27 de agosto, na terceira jornada da Liga NOS, no terreno do Nacional, partida onde marcou o único golo que tem esta temporada. De resto, o atacante tinha apenas jogado mais outra partida em 2016/17: a Supertaça diante do Sp. Braga.Jonas chegou ao Benfica em 2014/15, sendo o melhor marcador dos encarnados nessa temporada e na seguinte.

Autor: Luís Miroto Simões