Jonas tem vindo a ser chamado a jogo cada vez mais cedo por Rui Vitória e o técnico das águias pode mesmo apostar no goleador brasileiro no onze que irá apresentar frente ao Vizela.Depois de vários meses ausente, Jonas regressou à competição frente ao Estoril, onde atuou 11 minutos. Desde então, vem somando mais tempo de jogo: 23 minutos frente ao Rio Ave e 33 diante do P. Ferreira.