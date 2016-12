Continuar a ler

Na lista há ainda dois portugueses, ambos campeões da Europa: Raphaël Guerreiro, um jogador "que não pára de crescer", ocupa a 83.ª posição; já Éder, o autor do tiro certeiro na final do Euro'2016, está no 95.º lugar.



A lista termina com um 100.º lugar especial, dedicado a todo o plantel da Chapecoense, vítima de um trágico acidente de aviação.





Jonas foi considerado um dos 100 melhores jogadores de 2016 pelo diário espanhol 'Marca'. O avançado brasileiro do Benfica ficou no 64.º lugar do ranking, o qual apenas foi revelado da 51.ª à 100.ª posição.O jornal escolheu o atacante brasileiro pelos golos que marcou durante este ano, que lhe valeram o título de melhor jogador da Liga NOS e o regresso à seleção brasileira.

