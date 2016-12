Depois de ter sido convocado para o dérbi com o Sporting e ter ficado na bancada, o avançado brasileiro Jonas está de regresso ao banco do Benfica, podendo desta forma ser opção para Rui Vitória no encontro desta noite diante do Estoril , a disputar no António Coimbra da Mota.Estádio ao qual Jonas chegou com um visual diferente. É que, depois de superada a lesão e conseguida a reintegração nos eleitos de Vitória, Jonas decidiu deixar a barba para trás... Recorde-se que o avançado brasileiro não atua em encontros oficiais desde 27 de agosto, quando defrontou o Nacional, numa vitória benfiquista por 3-1.

Autor: Fábio Lima