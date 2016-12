Regresso de Jonas esteve perto de ser perfeito...

Após o longo calvário que atravessou nos primeiros três meses da temporada, o avançado Jonas regressou este sábado à competição, diante do Estoril. Jogou apenas 11 minutos no António Coimbra da Mota, provavelmente menos tempo do que demorou a lembrar-se de todos aqueles que foram importantes na fase mais difícil da carreira em Portugal."Obrigado, meu Deus!!! E, na pessoa do Dr António Martins, agradeço a todos que me ajudaram a voltar a fazer o que mais gosto! Médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, nutricionistas, comissão técnica, meus colegas, meus familiares, adeptos!!! A TODOS, meu MUITO OBRIGADO!!! #carregabenfica", escreveu o dianteiro encarnado, na sua página oficial no Facebook.

Autor: João Lopes