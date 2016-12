Raúl Jiménez está definitivamente com pontaria afinada. O avançado mexicano faturou diante do Estoril , marcando assim pelo quarto jogo consecutivo esta temporada.O atacante já tinha celebrado diante de Nápoles (Liga dos Campeões), Sporting (Liga NOS) e Real (Taça de Portugal) e soma agora oito golos em todas as provas esta temporada.Se olharmos apenas para os números do campeonato, este foi o quinto golo na prova, igualando assim a mão cheia que apontou na competição em 2015/16.

Autor: Luís Miroto Simões