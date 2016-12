Pouco depois do final da partida com o Rio Ave, que ditou a vitória encarnada por 2-0, o plantel do Benfica entrou de férias para celebrar a quadra festiva.Jonas, Jardel e Luisão já partiram para o Brasil, onde irão celebrar o Natal junto da família e, no Aeroporto Humberto Delgado, o defesa central, que não foi utilizado na partida frente aos vilacondenses, mostrou-se satisfeito pelo resultado: "Estou muito feliz pela vitória", disse apenas.O plantel encarnado volta a apresentar-se às ordens de Rui Vitória esta terça-feira, dia 27, para começar a preparar o jogo com o P. Ferreira.

Autor: Bruno Dias