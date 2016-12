As negociações entre Benfica e Sampdoria para a transferência do lateral português Pedro Pereira estão momentaneamente paradas, segundo noticiou esta sexta-feira o site gianlucadimarzio.com. A razão prende-se com os problemas físicos de Jacopo Sala, outra opção para o lado direito da defesa do clube transalpino.Pedro Pereira é desejado na Luz e a mesma fonte adianta que, apesar deste contratempo, o negócio deve mesmo acontecer. Para tal é necessário que a Sampdoria defina o próximo passo, que deve passar pela contratação de Bereszynski ao Legia Varsóvia.Com apenas 18 anos, Pedro Pereira soma nove jogos pela Sampdoria esta temporada, a primeira na equipa principal. O jogador rumou a Itália na época transata, após ter passado alguns anos nas camadas jovens do Benfica. De resto, tal como Record noticiou , há já um clube da Premier League interessado no português.

Autor: Luís Miroto Simões