O assédio do Man. United a Victor Lindelöf voltou ontem a ter forte eco na imprensa inglesa, que avançou até a formalização de uma proposta dos red devils junto dos encarnados, no valor de 45 milhões de euros, mais 15 milhões do que a atual cláusula de rescisão do jogador. Tal como Record adiantou oportunamente, a SAD benfiquista pretende rever em alta a blindagem do contrato do internacional sueco – a ideia é fazê-la subir para os 60 milhões – e, já informado de tal cenário, o emblema de José Mourinho fez saber que está disposto a chegar aos ditos 45 milhões.É esta, aliás, a fórmula que o endinheirado clube da Premier League encontrou para tentar ‘amarrar’ o mais rapidamente possível os serviços do jogador, batendo assim a concorrência de outros emblemas com bolsos recheados, como é o caso de Chelsea ou PSG.Na Luz, os 45 milhões de euros que o colosso da Premier League terá reservados para Lindelöf até parecem algo curtos a Luís Filipe Vieira e seus pares, de momento focados no entendimento com o jogador tendo em vista a dita renovação contratual. Antes de se sentarem formalmente à mesa com qualquer emblema, os tricampeões nacionais querem ver selado esse passo.