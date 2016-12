A imprensa inglesa, em especial a 'BBC' e o jornal 'Express', estão a avançar que o Manchester United decidiu não avançar para a contratação de Victor Lindelöf já em janeiro. A transferência poderá concretizar-se apenas no verão.

De acordo com as mesmas fontes, José Mourinho está muito feliz com o rendimento de Phil Jones e Marcos Rojo, que têm sido utilizados como centrais titulares nas últimas partidas. Com Bailly, Smalling e até Daley Blind também no plantel, o técnico português terá entendido que a contratação de um central tinha deixado de ser prioritária e terá mandado travar o negócio.

Jones e Rojo jogaram juntos pela primeira vez a 6 de novembro, numa vitória por 3-1 sobre o Swansea. O Manchester United começou aí uma série de 11 partidas sem derrotas, um registo que fica a apenas uma da melhor série desde a saída de Alex Ferguson, em 2013. O inglês e o argentino alinharam juntos em nove dessas partidas, com sete golos sofridos.

Autor: Sérgio Krithinas