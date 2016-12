O Benfica não é o único interessado na contratação de Pedro Pereira. Segundoapurou, há um clube da Premier League que recentemente entrou na corrida e que está determinado em garantir os serviços do lateral-direito da Sampdoria.Tal como o nosso jornal noticiou em tempo oportuno, o regresso do jovem à Luz é um dos objetivos da direção encarnada, mas a intransigência do emblema de Génova tem impedido o acordo. Há cerca de duas semanas, a imprensa italiana avançava com a possível inclusão a título definitivo do sérvio Filip Djuricic no negócio, mas, para já, e segundo informações recolhidas por Record, ainda não existiram avanços no processo.Com um enorme potencial - tem apenas 18 anos -, Pedro Pereira é visto em Itália como uma grande aposta de futuro. O lateral-direito realizou toda a formação no Benfica, até que em 2015/16 deixou as águias rumar à Sampdoria. Esta temporada confirmou a boa adaptação e soma já nove jogos na Serie A.