Uma cláusula que só vale no verão



De acordo com o 'Mirror', a cláusula de rescisão de Lindelöf, fixada em 30 milhões de euros, apenas é válida no verão, situação que faz o conjunto inglês oferecer uma verba superior em 50% ao valor da cláusula. Uma possibilidade que, diga-se, Record já havia adiantado no início deste mês.

Um dia depois de ter referido que o Manchester United teria de esperar até ao verão para adquirir Victor Lindelöf , o jornal inglês 'Mirror' revela que os red devils terão apresentado uma proposta de 38 milhões de libras (45 milhões de euros) pelo defesa sueco do Benfica, esperando que, com esta oferta, consigam convencer as águias a libertar o jogador de 22 anos.De acordo com aquela publicação, os ingleses estão dispostos a dar 34 milhões de libras (40,6 milhões de euros) numa verba fixa de transferência, oferecendo ainda mais 4 milhões de libras (4,4 milhões de euros) em objetivos pelo defesa sueco, que este sábado, no António Coimbra da Mota, voltaram a observar - no duelo com o Estoril

Autor: Fábio Lima