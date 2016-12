Continuar a ler

A sua influência começou logo na 1ª jornada, com uma ‘bola parada’ a ser colocada milimetricamente na cabeça de Lisandro. Depois, fez mais duas assistências em lances trabalhados: colocou a bola para cabeceamentos certeiros de Mitroglou. Ontem, de forma atípica, voltou a servir o grego.



Regra geral, os treinadores não gostam de individualizar a qualidade dos seus jogadores, preferem quase sempre elogiar o coletivo. Há exceções, claro, e uma aconteceu na Luz, após a vitória do Benfica sobre o Moreirense, jogo no qual o médio bisou. "Está no seu ponto ótimo de maturação. Sabe muito bem tudo aquilo que são os caminhos que queremos dar ao jogo",disse Rui Vitória, treinador dos encarnados, sobre o número 21.Ontem, o transmontano mostrou, uma vez mais, a sua importância no futebol do tricampeão. Desta vez com uma assistência e um golo. Primeiro, num remate que acabou por servir Mitroglou; depois, numa jogada fantástica de combinação com Rafa. Foi o 10º golo do Benfica na Liga com ação direta do Comandante, entre passes decisivos e remates certeiros.

Autor: Miguel Amaro