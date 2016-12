Continuar a ler

Para o compromisso com o Rio Ave, Rui Vitória não convocou André Horta, mas o nome do jovem médio já não se encontrava inscrito no boletim clínico. A decisão de não o chamar, essa, esteve relacionada apenas com a falta de ritmo apresentada por um jogador que cumpriu a última partida de águia ao peito a 6 de novembro, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.



Desde que iniciou o processo de recuperação, o camisola 8 tem feito trabalho específico para recuperar os índices físicos que levaram Vitória a confiar nele no início da temporada. Até ao momento, o ex-V. Setúbal foi utilizado em dez partidas oficiais, entre Liga (7), Liga dos Campeões (2) e Supertaça (1). No currículo soma um golo, apontado ao Tondela.



Danilo é o principal 'concorrente'



Com o plantel a regressar hoje aos trabalhos depois de um curto período de férias natalícias, Danilo tem mais uma oportunidade para convencer Rui Vitória a apostar nele. O médio brasileiro, de 20 anos, não tem sido uma aposta regular do técnico durante os primeiros meses da época, mas tem sido utilizado em jogos nos quais Vitória aproveita para fazer descansar os elementos mais preponderantes do plantel. Foi assim, por exemplo, frente ao Real, na Taça de Portugal, tendo Danilo atuado durante 74 minutos na posição 8. Esse jogo, disputado no dia 14 deste mês, marcou mesmo a última presença do brasileiro no onze. Antes, tinha defrontado Sporting e Belenenses na Liga, como suplente utilizado, e ainda o 1.º Dezembro, na Taça de Portugal, como titular.

André Horta está recuperado da lesão muscular na coxa direita, contraída em novembro durante um treino da Seleção Nacional sub-21, e, caso Rui Vitória entenda, poderá ser opção de início no embate da próxima quinta-feira com o Paços de Ferreira, no Estádio da Luz, em jogo da fase de grupos da Taça CTT.Com a certeza de que não poderá contar com Pizzi devido a castigo – uma vez que o camisola 21 foi expulso no último jogo, com o Rio Ave –, o técnico das águias olha para o jovem médio, de 20 anos, com uma solução válida para a posição 8, que, recorde-se, pertenceu mesmo ao futebolista até ao momento em que este se lesionou pela primeira vez na coxa direita, no jogo com o Nápoles em Itália.

Autor: Pedro Ponte