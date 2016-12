Quase dois meses depois do seu último contributo (contra o FC Porto, no Dragão, a 6 de novembro), André Horta voltou ontem à competição, num regresso que os mais de 30 mil adeptos presentes na Luz fizeram questão de assinalar com uma enorme ovação. O médio, de 20 anos, falhou os últimos nove compromissos dos encarnados, apesar de já não ter constado no boletim clínico das águias em vésperas da receção ao Rio Ave, que antecedeu a pausa natalícia. O internacional sub-21 sofreu uma lesão miotendinosa na face posterior da coxa direita e é agora ‘reforço’ para Rui Vitória, tendo começado ontem a ganhar ritmo. No próximo embate, contra o Vizela (3 de janeiro), é expectável que some mais minutos.De resto, também Jonas voltou ontem a ser muito saudado pelos adeptos benfiquistas, depois de já ter assinalado o regresso à Luz na última jornada da Liga.