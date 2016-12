Continuar a ler

A cumprir a terceira época ao serviço da equipa que ocupa a quarta posição do campeonato alemão, Seferovic já foi utilizado em 13 encontros, tendo apontado dois golos. Longe, ainda, dos 11 que marcou na temporada em que chegou ao Eintracht Frankfurt, onde celebrou por 13 ocasiões, na melhor época que efetuou no futebol alemão.



Presença assídua na seleção



Haris Seferovic, avançado do Eintracht Frankfurt, é um nome que está na agenda para reforçar o ataque do Benfica, e os responsáveis encarnados e representantes do jogador estiveram ontem em Lisboa a falar sobre o futuro do internacional suíço, que está em final de contrato com o emblema alemão. Este é um negócio que pode ser adiado para o verão, embora seja convicção geral que o mesmo vai acabar por consumar-se. E até pode acontecer que Seferovic chegue à Luz já na reabertura do mercado, em janeiro, mas a transferência só será antecipada se o Benfica vender Raúl Jiménez ou Mitroglou.A ligação de Seferovic com o Eintracht Frankfurt termina em junho de 2017 e a renovação não está em cima da mesa, estando por isso o avançado muito perto de ser um jogador livre e que poderá chegar à Luz a custo zero no início da próxima temporada. Esta é uma opção para o futuro do jogador que agrada aos representantes e que apenas dependerá do acordo entre estes e o Benfica, não estando o Eintracht Frankfurt envolvido nestas negociações. Algo semelhante ao que aconteceu com a contratação de Carrillo.

Autores: Filipe Pedras e Valter Marques