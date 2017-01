No livro 'Pep Guardiola. La metamorfosis', o treinador catalão dá largos elogios ao Benfica de Rui Vitória, que defrontou na Liga dos Campeões da época passada, então ao serviço do Bayern. Na obra, escrita por Martí Perarnau e em discurso direto do agora técnico do Manchester City, Guardiola classifica as águias como "uma equipa de [Arrigo] Sacchi".

"É a melhor organização defensiva que há na Europa neste momento. Mas não é uma equipa defensiva, pelo contrário. Coloca a linha defensiva muito subida e pressiona sem parar. Não deixa espaço entre linhas, não cabe um cabelo entre as duas linhas mais recuadas", analisa.

O catalão destaca também os "avançados rápidos e os miúdos, como Renato...". "As pessoas não veem a liga portuguesa, nem na Alemanha, nem em Espanha, nem em Inglaterra, e por isso ninguém dá valor ao Benfica, mas digo que é uma equipa digna de Sacchi", conclui.





Autor: Sérgio Krithinas