O guardião sérvio que com 17 anos foi contratado pelo Man. United, não se impôs no futebol inglês e foi resgatado pelo Lechia Gdansk, clube onde chegou na última época e onde tem dado garantias de qualidade.



Atentos à formação



Os responsáveis do Benfica estão neste momento, atentos ao mercado e à procura de um guarda-redes. Esta é uma das posições que a equipa da Luz pretende reforçar, em breve, pois, além do interesse cada vez maior de vários clubes do futebol europeu em Ederson, também é preciso começar a pensar na sucessão de Júlio César e Paulo Lopes, jogadores com 37 e 38 anos, respetivamente. Perante este cenário, o jovem Vanja Milinkovic-Savic, dos quadros do Lechia Gdansk, está na linha da frente para integrar a equipa liderada por Rui Vitória.Com 19 anos e titular indiscutível do emblema que ocupa a segunda posição do campeonato polaco, Savic tem dado nas vistas e, apesar de ainda não ter avançado com nada formal a verdade é que o Benfica pode contratá-lo a qualquer momento. Basta querer beneficiar do direito de preferência sobre o guardião, fruto de um protocolo assinado entre os dois clubes.

Autores: Filipe Pedras e João Soares Ribeiro