Alejandro Grimaldo continua a recuperar de uma lesão na parede abdominal e, ao que tudo indica, ainda não estará apto para defrontar o V. Guimarães, na Liga, num jogo que está marcado para 8 de janeiro. Quem o diz é o próprio jogador, revelando, no entanto, que "falta pouco" para regressar."Amanhã não vou jogar, ainda é cedo. Espero poder jogar em breve, mas tudo a seu tempo. Falta pouco. Penso que ainda não vou jogar contra o V. Guimarães", respondeu o lateral-esquerdo espanhol, de 21 anos, durante uma conversa com adeptos através de um vídeo publicado no Facebook.Além de falar da lesão, Grimaldo mostrou ainda ambição para o que resta da temporada. "Espero que este ano consigamos o tetra", atirou, pedido, depois, o apoio dos benfiquistas para o confronto desta quinta-feira com o Paços de Ferreira, a contar para a Taça CTT: "Todos ao Estádio da Luz para a taça! É muito importante."

Autor: Pedro Ponte