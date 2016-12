A recuperar de lesão, Grimaldo aproveitou a tarde em casa, com três amigos, agarrou-se à consola PlayStation e escolheu, claro, o Benfica. Adversário? O Borussia Dortmund, num jogo que serviu para imaginar como será o encontro da Champions com os alemães. As perspetivas são boas, porque goleou por 5-1 com golos de "Jonas Pistolas", como lhe chamou, Raúl Jiménez, Mitroglou, Fejsa e... Grimaldo, de livre direto.Ora, deu para perceber que o espanhol confia em Paulo Lopes como guarda-redes. Antes, refira-se, ganhou 4-0 ao Sporting. O amigo derrotado levantou-se e Grimaldo comentou, com humor: "Olha, o Sporting saiu do campeonato!"